Kindle será vendido pela Staples nos EUA - Link - Estadão

A rede de lojas de suprimentos para escritório Staples vai iniciar a venda do Kindle, da Amazon, no mais recente acordo para expandir a disponibilidade do leitor virtual no varejo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Staples vai iniciar as vendas dos equipamentos nas mais de 1,5 mil lojas nos Estados Unidos a partir de setembro, disse a companhia nesta terça-feira, 31. A estimativa é de que sejam comercializadas as versões de US$ 139, 3G e a mais cara, Kindle DX.

A Amazon, maior empresa mundial de comércio eletrônico, tem tentado disponibilizar o Kindle em um número cada vez maior de lojas para concorrer com o Nook, da Barnes & Noble, e o iPad, da Apple, buscando conquistar maior participação no crescente mercado de livros digitais.

Em abril, a Target Corp chegou a um acordo com a Amazon para vender o Kindle em suas lojas, enquanto a varejista de eletrônicos Best Buy afirmou que venderia o Nook em 1.070 lojas.

A Forrester Research estima que a Amazon tenha vendido cerca de 5 milhões de Kindles desde o lançamento em 2007, enquanto a Barnes & Noble vendeu 1 milhão de Nooks desde sua estreia no ano passado.

(REUTERS)