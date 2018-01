Kinect: 5 milhões até o fim do ano - Link - Estadão

A Microsoft espera que o seu controle de movimentos para o Xbox 360, o Kinect, venda 5 milhões de unidades até o fim deste ano, afirmou a empresa ao site CNet na quarta-feira, 3.

O novo produto, com o qual a empresa pretende revolucionar o mundo dos videogames, chega oficialmente ao mercado nesta quinta, 4, depois de uma intensa campanha de promoção que começou em 2009 quando a empresa fez a primeira demonstração do protótipo durante a feira E3, em Los Angeles.

Nesta quinta de manhã, a Microsoft programou um evento no Brasil em que deve anunciar os planos para o aparelho no País.

“A demanda pelo Kinect supera nossas expectativas, assim que subimos nossa previsão de vendas de 3 milhões para 5 milhões neste Natal. É maior do que qualquer outro lançamento da história do Xbox”, comentou um porta-voz da empresa.

O Kinect, que no início foi batizado de “Project Natal”, é uma investida da Microsoft nos games para usuários esporádicos, setor dominado pelo Wii, da Nintendo. A Sony também tenta entrar neste mercado com seu controle PlayStation Move, lançado em setembro.

A empresa criadora do Windows dá um passo mais além com o Kinect, por ser uma plataforma que funciona com uma série de câmeras e sensores de movimento e não requer controles físicos, mas apenas o próprio corpo do jogador.

O periférico para Xbox e mais o game Kinect Adventures estarão disponíveis nos EUA a partir desta quinta, por US$ 150 e chega em outros mercados em 10 de novembro.

