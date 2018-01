Kinect bate recorde - Link - Estadão

Visitantes testam os games do Kinect durante o seu lançamento. FOTO: Phil McCarten/REUTERS – 13/06/2010

O Kinect foi reconhecido pelo Guinness World Records como o eletrônico que mais vendeu em menos tempo nesta quarta-feira, 9. De acordo com o Guinness, nos primeiros 60 dias de vendas do sensor de movimento do videogame Xbox 360, o controle vendeu 8 milhões de unidades (em média 133,3 mil por dia), entre 4 de novembro do ano passado e 3 de janeiro de 2011.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O controle, que detecta os movimentos do corpo dos jogadores para controlar os games, vendeu até o momento 10 milhões de unidades de acordo com um comunicado da Microsoft também divulgado nesta quarta.

O recorde do Kinect ultrapassa o do iPad, de 2 milhões de unidades vendidas em 60 dias, será incluído na próxima edição do livro que inclui os recordes dos games.