Kinect e Xbox Live no Brasil - Link - Estadão

Na tela, um tigre filhote percorre um gramado. Do lado de fora, Alex Kipman conversa, pula, roda. Kipman é o brasileiro que inventou a tecnologia de reconhecimento por câmera Kinect, que por anos foi chamado de “Projeto Natal”. É um acessório para Xbox 360 que chega às lojas a partir de hoje nos EUA — no Brasil, custará R$ 599 e será vendido a partir do dia 18.

Kipman conta que o objetivo da tecnologia foi eliminar controles, botões, fios. Se o Wii abriu as portas da interação do corpo com a máquina, o Kinect vai além — é a experiência mais próxima de imersão no jogo que alguém pode ter. Durante o evento de lançamento do produto, a palavra “emoção” foi usada várias vezes — a ideia é que o jogador realmente tenha um proximidade emocional com a máquina, que o reconhece e interage com ele.

Garota joga o ‘Kinectmals’. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na demonstração, Kipman apresentou o Kinectmals, game em que um filhote de tigre aprende truques e explora um espaço. Os gráficos são muito nítidos, as cores são vivas e o sensor de movimento parece bem estável.

O Kinect usa uma câmera RGB, um sensor de profundidade e um microfone para reconhecer a imagem e a voz do dono. Kipman ligou a máquina e foi reconhecido — em instantes, estava logado na rede Xbox Live.

Kinect Adventures é o game que já vem com o produto. O game permite explorar um ciberespaço, escalando montanhas e mergulhando. Outros quatro serão lançados agora: Dance Central, de dança, Kinect Joy Ride, um simulador de corrida, e Kinect Sports, com futebol, boliche, pingue-pongue, além do Kinectmals demontrado por Kipman. Os jogos custarão R$ 149 no Brasil e a expectativa é que outros 12 sejam lançados até o fim do ano.

No evento, um jornalista perguntou sobre a suposta dificuldade do Kinect de reconhecer pessoas de pele negra. Kipman refutou com veemência. “Você não pode acreditar em tudo o que a internet diz”, disse, provocando risos. Ele explicou que o sensor não vê a cor. “Essa ideia é completamente besteira”.

“O Kinect é mais do que um game, é uma nova experiência”, disse Michael Levy, presidente da Microsoft no Brasil.

Nova rede e Xbox

Junto com o Kinect, finalmente chega ao Brasil a rede Xbox Live, que permite jogar online, interagir com outros jogadores, acumular pontos, comprar e experimentar jogos.

Acabou o velho problema de ter que buscar um endereço fora do Brasil para fazer uma conta — e a boa notícia é que será possível importar os MS Points, tempo de assinatura, status de jogos e outros dados para as contas brasileiras.

Imagem do ‘Kinect Adventures’

“É uma grande virória para a Microsoft Brasil”, disse Guilherme Camargo, gerente de Xbox 360 da Microsoft Brasil. A empresa diz que sabe quantos usuários da rede no mundo são brasileiros, por causa dos IPs, mas o número não é divulgado. A rede chega oficialmente ao país a partir de 10 de novembro.

A rede virá com a conta normal, que já vem com o game, e a Gold, que custará a partir de R$ 15 (por um mês). É essa conta que dará acesso aos games online — e será possível comprá-la não só com cartão de crédito brasileiro, mas também no varejo. Os MS Points também serão vendidos em lojas — custam a partir de R$ 12,50 (500 pontos).

O Kinect e a nova Xbox Live brasileira estarão no mercado para o Natal junto com o novo Xbox 360, que chega nas versões 4GB (R$ 1.299) e 250GB (R$ 1.899). Os consoles antigos, Arcade e Elite, continuarão a ser vendidos com desconto: R$ 999 e R$ 1.399, respectivamente. O Kinect é compatível com todos os modelos do console.