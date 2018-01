Kinect para PC chega em 1º de fevereiro - Link - Estadão

Versão para Windows do sensor de movimentos, anunciada na CES, custará cerca de R$ 450 nos EUA

SÃO PAULO – No discurso que fez na abertura da CES, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, pode ter falado mais de Windows 8 do que de qualquer outra coisa. Mas o mais interessante da sua fala, para muita gente, não estava nas informações sobre a nova versão do sistema operacional.

Estava na parte em que ele falou sobre a versão do sensor de movimentos Kinect para computadores. A data de lançamento do produto foi anunciada para 1 de fevereiro.

Se um ano de Kinect para XBox já motivou inúmeras e criativas maneiras de usar o sensor além dos jogos, imagine o que pode vir com ele disponível para Windows.

Kinect para Windows já tem na Amazon em pré-venda. O preço é US$ 249,99 (cerca de R$ 450), o que dá US$ 100 a mais que o Kinect para Xbox.

