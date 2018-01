Kinect teve 2;5 milhões de unidades vendidas - Link - Estadão

A Microsoft vendeu mais de 2,5 milhões de unidades do acessório de controle de jogos por movimento Kinect no mundo nos primeiros 25 dias de lançamento do produto.

O desempenho mantém a empresa na direção de cumprir meta de vendas de 5 milhões de unidades do aparelho na temporada de compras de fim de ano.

O dispositivo da Microsoft se conecta ao console de videogames Xbox 360, da empresa, e permite que os jogadores controlem personagens nos jogos de acordo com o movimento que executam e dos sons que pronunciam diante da tela. O dispositivo compete com a última versão do Nintendo Wii e com o PlayStation Move, da Sony.

A Nintendo não tem números comparáveis porque vende o controle do Wii junto com o console. Mas a companhia afirma que há mais de 65 milhões de controladores do Wii nos Estados Unidos com uma média diária de vendas de 46 mil.

A Sony ainda não divulgou os números de vendas do Move, acessório para PlayStation 3 lançado em setembro.

