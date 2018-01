King faz pedido de abertura de capital - Link - Estadão

Criadora do ‘Candy Crush Saga’, jogo mais popular da história do Facebook, a empresa britânica quer entrar na Nasdaq

SÃO PAULO – Não é só o Twitter que está se preparando para entrar na bolsa de valores norte-americana.

Na quinta-feira, 26, o jornal inglês The Telegraph divulgou que a King, criadora do “Candy Crush”, o jogo mais popular da história do Facebook, entrou com um pedido de abertura de capital junto à SEC.

Assim como o Twitter, a King fez seu pedido através do formulário “S-1″, destinado a empresas que faturam menos de US$ 1 bilhão por ano, o que faz o processo de abertura ser confidencial. A expectativa é de que a empresa consiga captar cerca de US$ 5 bilhões em seu IPO.

Criada em 2003, a King hoje conta com 100 milhões de jogadores diários, e seu maior sucesso, o Candy Crush Saga, tem mais de 600 milhões de sessões diárias através de aparelhos móveis.

Apesar de já ter negociado com instituições como o JP Morgan, Credit Suisse e Bank of America para realizar seu IPO, a King terá de provar para o mercado que é uma companhia diferente da Zynga- a criadora de jogos como Farmville, ex-líder no Facebook, mas que viu suas ações caírem quando seus custos cresceram em espiral.