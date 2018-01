Klout ajuda a medir sua popularidade no Twitter - Link - Estadão

Entre as várias ferramentas disponíveis por aí que fornecem dados estatísticos sobre como e quanto sua @ é popular no Twitter, o Klout é uma das mais completas. Gratuito, você só precisa entrar lá e digitar seu usuário do Twitter para que ele diga quais são suas influências e quem é mais influenciado por você.

Se você fizer cadastro, pode ver mais detalhes sobre o que você fala e quem se importa (ou não) com isso. O site é em inglês.