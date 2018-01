Kobo lança mais 2 modelos no Brasil - Link - Estadão

Empresa canadense que chegou ao Brasil em dezembro em parceria com a Livraria Cultura sai na frente da rival Amazon

SÃO PAULO – A Livraria Cultura lançou nesta terça-feira dois novos modelos de leitores digitais (e-readers) da família Kobo – Mini e Glo –, que estarão disponíveis para venda a partir de 22 de janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Com 134 gramas, o Kobo Mini tem tela de 5″ e as mesmas funcionalidades do Kobo Touch, lançado em dezembro. O dispositivo será vendido por R$ 289. Já o Kobo Glo conta com luz interna que permite a leitura no escuro, pesa 185 gramas e tem tela de 6″, além de entrada para cartão SD, permitindo armazenamento de até 30 mil títulos. O preço será de R$ 449. Compare os modelos.

O Kobo que era vendido por aqui desde dezembro é o Kobotouch, por R$ 399. O Homem-Objeto testou o Kobotouch há algum tempo, confira.

Compatíveis com textos em português, inglês, francês, holandês, alemão, espanhol, italiano e japonês, os modelos da família Kobo têm tecnologia e-ink (que imita o papel convencional com impressão eletrônica de textos e imagens) e tela sensível ao toque, informou a companhia.

Segunda maior rede de livros digitais do país em vendas, atrás da Saraiva, a Cultura firmou em setembro passado uma parceria com a canadense Kobo, por meio da qual elevou seu portfólio de títulos e começou a vender os dispositivos de leitura no Brasil.

Amazon

A maior concorrente da Kobo sobre leitores eletrônicos no Brasil é a também recém-chegada Amazon. No quesito hardware, a canadense leva vantagem. São três modelos, todos eles touchscreen, sendo o mais simples ainda superior ao modelo Kindle vendido por aqui, que não tem tela sensível ao toque e sai por, no mínimo, R$ 299.

/Com informações da Reuters