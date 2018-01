Kratos no PSP - Link - Estadão

Em março, o lançamento de God of War 3 formou filas de compradores nas lojas. Agora, um tanto menos badalado, o mais novo título da série foi anunciado no blog oficial da Sony: God of War: Ghosts of Sparta, para PSP. O game traz Kratos como personagem principal e a história se passa entre os dois primeiros jogos da série (o heroi ainda não se tornou o deus da guerra e está em sua trajetória de busca pelo poder).

Imagem de Ghosts of Sparta liberada pela Sony

O primeiro game da série para PSP, God of War: Chains of Olympus, foi lançado em 2008. Agora, o novo título, que está sendo desenvolvido pela Ready at Dawn, será 25% maior e terá melhorias nas armas e nos poderes de Kratos. No post de anúncio do lançamento do game, Eric Levine, gerente da Sony, afirma que algumas questões dos fãs da série serão respondidas: “Temas sobre o passado, a família e a tatuagem vermelha que Kratos leva no corpo”.

Sobre os gráficos do game, Levine diz que a equipe de desenvolvedores está “levando o PSP ao seu limite”. O gerente da Sony não revelou preço, data de lançamento e nenhum outro detalhe e disse que mais informações serão repassadas ao público durante a E3.