Kurt Cobain estará no Guitar Hero 5 - Link - Estadão

Quem não tem Beatles caça com… Nirvana. Segundo o Guardian, Kurt Cobain será o astro do Guitar Hero 5. Sua versão digitalizada tocará “Smells Like Teen Spirit” e uma versão ao vivo de “Lithium”.

“Smells Like Teen Spirit era uma música que nós sempre tivemos no topo da nossa lista de desejos”, disse Tim Riley, vice-presidente da Activision. Já a versão ao vivo de “Lithium” foi escolhida porque é a preferida dos fãs.

O resultado, segundo o Guardian, foi um garoto de jeans com um corte de cabelo anos 90, usando uma camisa aberta e, por baixo, a figura do Jeremiah the Frog:

No Guitar Hero 5, Kurt será acompanhado por lendas como Jimi Hendrix e Johnny Cash. O game chega às lojas na terça-feira (1).