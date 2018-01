'Laboratório de vivência' - Link - Estadão

Fundador conta a história do espaço desde a busca por uma casa para alugar

Por Rodrigo Savazoni

Começamos a procurar uma casa para alugar em janeiro de 2009. A ideia era reunir pessoas em torno de projetos sociais e culturais aliados às novas tecnologias. O nome já estava escolhido: Casa da Cultura Digital (CCD). Ela reuniria pessoas diferentes com ideias em comum. Teria de ser um espaço aberto, voltado à troca e ao convívio, com atividades formativas e muito tempo livre.

Caminhamos bastante naquele dia, mas não encontramos uma casa adequada na região. Fomos encontrá-la dois dias depois, perto da rua Augusta, e logo iniciamos a negociação para alugá-la. Depois de dois meses, soubemos que a casa tinha sido vendida e seria posta abaixo. Foi um baque. Já estávamos em março.

Para seguir com a ideia viva, montamos uma lista de discussão no Google. Hoje, algumas pessoas dizem que a CCD é a lista. Pode ser. Eu a vejo como uma rede. No fim de março, um amigo me ligou. Tinha passado em frente a uma vila na Barra Funda. Ele avistara, no portal de um lugarejo chamado Parque Savoia, uma placa de “aluga-se”. Tinha de ser ali.

Não era uma casa, mas um castelo. Em junho, com a reforma feita e contratos assinados, nos mudamos. O principal problema da primeira fase foi a falta de internet. A Casa da Cultura Digital não tinha conexão. Parece piada, mas não é. O jeito foi apelar para o Wi-Fi do vizinho. Foi nosso único canal de acesso ao ciberespaço por quase dois meses.

Agora a Casa da Cultura Digital tem três anos. Parece muito mais. Talvez a melhor definição para o que construímos seja “laboratório de vivências”. Durante esse período, muita gente nova entrou, gente saiu e voltou, mudou de posição, resolveu abrir ou fechar seu “negócio”.

Na CCD, projetos pululam e as relações horizontais grassam. Nos corredores, espaços livres, redes (de tear), cadeiras e mesas, pessoas trabalham e produzem. Na cozinha comunitária, é comum as pessoas se reunirem e conversarem enquanto preparam o próprio café. Em cima da geladeira, um balde recebe as contribuições voluntárias destinadas a renovar o estoque de cerveja.

Não seria possível definir a Casa da Cultura Digital exclusivamente como um espaço de trabalho, ou de formação, ou de articulação. A CCD é tudo isso, porque justamente permite a construção de uma outra forma de viver, ou seja, de cada um se relacionar com o tempo específico de sua existência.

Estamos em busca de uma ética da colaboração. Este é um dos princípios essenciais do software livre, que é o movimento matriz das organizações de cultura livre. Um dos desafios que está colocado para a Casa da Cultura Digital neste momento é, justamente, o de sistematizar sua experiência, colocar na pauta as notas dessa sinfonia, escrita pelo improviso, numa profusão de instrumentos em compassos distintos.

É uma música que soa bem aos ouvidos, mas de extrema complexidade melódica e harmônica. Um desafio salutar.

*É FUNDADOR DA CASA DA CULTURA DIGITAL