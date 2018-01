Lady Gaga na parada da vergonha - Link - Estadão

Lady Gaga na parada da vergonha

Sabe o Last.fm, rede social que pega as músicas que você ouve mais e publica em um ranking no seu perfil no site? Ele é editável. Você pode, por exemplo, deletar as músicas que não quer que os outros saibam que você ouve. Eis que o site resolveu listar as músicas mais deletadas pelos próprios donos de perfis e juntar em uma mesma lista, o ranking da vergonha alheia. E não é muita surpresa constatar que quem lidera a lista do arrependimento é Lady Gaga. Das 10 músicas mais retiradas dos rankings de todos, sete são dela.

13/07/2011 | 16h50

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo