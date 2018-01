Lady Gaga no Rock Band - Link - Estadão

Além de confirmar, por um tweet do executivo John Drake, que está trabalhando em um Rock Band 3, a Harmonix divulgou hoje que o jogo musical vai ganhar o reforço da popstar Lady Gaga. A artista será o tema de um pacote que será colocado para download, e que contará com os hits Poker Face, Bad Romance, Monster e Just Dance.

Criado em parceria com a MTV Games, o pacote ainda terá uma versão de Poker Face cantada por Cartman, o gordinho de South Park:

O pacote está disponível para o Wii e XBox 360 no dia 16 de março. Dois dias depois, será liberado para o Playstation 3.