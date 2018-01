Lambaeróbica dos nerds - Link - Estadão

Lambaeróbica dos nerds

Depois da balada à fantasia, na quarta, que miou em 1h30, os campuseiros cairam na lambaeróbica na madrugada de sábado. Na área dedicada às palestras de modding, a galera afastou as cadeira. colocou o som no último volume e tomou conta do microfone sem fio, para dar as instruções para os passos. Lógico que não foi todo mundo que participou. Cerca de 20 pessoas rebolaram ao som de clássicos do axé, como “Toma Madeirada” (não sei e nem quero descobrir o grupo que é responsável por essa “pérola”).

17/02/2008 | 13h15

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo