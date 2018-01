Lâmpada emite raios que ajudam a despertar ou dormir - Link - Estadão

SÃO PAULO – É difícil imaginar que uma lâmpada acesa possa ajudar a dormir. Mas a Lighting Science, empresa americana fabricante de materiais elétricos, anunciou que está desenvolvendo um novo tipo de lâmpada que pode fazer exatamente isso. Ela é capaz de alterar o comprimento da onda de luz para deixar as pessoas ao seu redor se sentindo com mais energia ou disposição para dormir.

De acordo com estudos realizados pela Thomas Jefferson University – e aproveitados pela Lighting Science –, comprimentos de onda de luz com tons mais azulados ajudam as pessoas a se sentirem mais motivadas, enquanto aquelas que utilizam menos tons de azul relaxam o corpo humano.

Tudo graças à melatonina, um hormônio que ajuda a regular o sono, cuja produção é maior em luzes cujo comprimento de onda seja entre 446 e 477 nanômetros – ou seja, sem tons de azul.

A ideia da Lighting Science é que a lâmpada funcione ligada a um aplicativo, no qual os usuários poderão registrar sua rotina e escolher em quais momentos querem se sentir mais despertos ou propensos a tirar um cochilo. A novidade ainda não tem preço definido, mas deve chegar ao mercado americano em breve.