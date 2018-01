Lan house cada vez mais vazia - Link - Estadão

O acesso à internet por lan houses está caindo no Brasil. Quem afirma isso é o Ibope/Nielsen, que divulgou os dados de uma grande pesquisa sobre a web no Brasil realizada em dezembro do ano passado (leia matéria aqui). O motivo dos acessos em lan houses estarem diminuindo é econômico: com a maior facilidade de financiamento que lojas de varejo e o governo estão oferecendo, muitas pessoas que tinham que acessar a web de lugares público, agora podem comprar seus computadores e navegar em casa. Quem explicou isso e um pouco mais, foi Cris Rother, diretora do Ibope/Nielsen Online, que conversou com o Link na sexta-feira, 12, e você confere ai embaixo.

É muito dito que as lan houses são os principais meios de inclusão digital. Das cerca de 20 milhões de pessoas que acessam à internet de outros lugares que não sejam de casa ou do trabalho, quantos usam o serviço em lan houses?

Olha, na nossa pesquisa, verificamos que 46,8 milhões de pessoas acessam à internet em casa ou no trabalho. Os outros quase 20 milhões, entram em lugares públicos: escolas, universidades, lan houses e casas de amigos. O ponto é que não só no Brasil, mas em toda a América Latina o acesso por lan houses está caindo.

E o que explica isso?

A maior facilidade de financiamento em lojas de varejo e até mesmo em ações do governo, que financia computadores e os torna mais acessíveis para as classes C, D e E. Com isso, o acesso em casa está aumentando e é natural as pessoas passem a navegar na internet não mais nas lan houses, mas sim nas suas casas. Assim, não é que o acesso em lan houses está caindo, mas sim, migrando para as casas. Por esses motivos que os acessos das classes C, D e E, somados, já superam o da A e B juntas.

É primeira vez que se constata isso?

È sim. C, D e E representam 51,6% dos acessos, contra 48,4% de A e B. Há uns três anos atrás, a classe C só começava a aparecer nas estatísticas de acesso à internet e há um ano a E ainda nem constava. Mas com aquilo que eu falei de maiores facilidades para financiar um computador, essa parcela está crescendo. E a tendência é que continue a crescer. Isso porque as classes A e B já têm acesso à internet, mas grande parte das demais ainda não entram e vão passar a entrar. Conforme essa gordurinha for queimada, a diferença vai aumentar ainda mais.

E os acessos à internet feitos por celulares ou dispositivos móveis?

Ainda representa muito pouco. O número é muito baixo: do total de pessoas da classe A que tem acesso ao serviço de entrar na internet pelo celular, apenas 14% fazem isso (dados da pesquisa Internet Pop, que não divulgou o número total de pessoas que tem a possibilidade de acessar à internet pelo celular). Desses que entram na internet pelo celular 27% fazem o uso para checar emails e 23% para ler notícias.

Finalizando, vocês constataram alguma tendência em relação à internet no Brasil?

Sim. A tendência é exatamente o acesso ser cada vez mais caseiro e que as classes mais baixas sejam uma porcentagem cada vez maior no total de pessoas que usam a internet no Brasil.