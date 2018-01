Lançado há dois anos; Siri deixa de ser 'beta' - Link - Estadão

Apesar de ter sido lançado em 2011, sistema de controle de voz da Apple só perde status de teste com o iOS 7

Site oficial do aplicativo não mostra mais versão “beta”. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Primeiro serviço de controle de voz, lançado em 2011 pela Apple junto com o iPhone 4S, o Siri finalmente deixou de ser considerado um produto em fase de testes pela empresa fundada por Steve Jobs. Pelo menos é o que pode ser visto no site oficial do aplicativo, que desde a semana passada eliminou todas as referências ao modo “beta” nas descrições do Siri.

A mudança vem de encontro à expectativa de que, com o lançamento do iOS 7, que acontece na quarta-feira, 18, o serviço deixaria finalmente seu status de teste, graças ao redesenho da interface do usuário, às novas funções e ao desaparecimento de muitos erros de servidor e processamento que atrapalharam o Siri em seus primeiros dias.

Para os usuários brasileiros, porém, nada foi dito com relação a uma versão em português para o Siri, que permanece disponível em nove idiomas diferentes.

Novas versões do iOS 7

O iOS 7 nem foi lançado ainda, mas de acordo com o site “9to5Mac”, a Apple já começou a testar atualizações para seu novo sistema operacional. Em dados extraídos das métricas do próprio site, é possível ver três novas versões: iOS 7.0.1, iOS 7.0.2 e iOS 7.1.

De acordo com fontes internas do site, as duas primeiras versões seriam atualizações para corrigir erros e bugs do novo sistema operacional, a serem lançadas algumas semanas depois da estreia do iOS 7. Para o iOS 7.1, o “9to5Mac” aposta que se trata de um sistema feito para rodar em novos aparelhos da Apple, como uma nova versão do iPad.

Entre os destaques do novo iOS 7, estão novos ícones, novas vozes do Siri, a iTunes Radio e um visual mais limpo que o de seus antecessores.