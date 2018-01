Lançado primeiro trailer de 'Need for Speed' - Link - Estadão

Milionária franquia dos games chega ao cinema com Aaron Paul (Breaking Bad) no papel principal

SÃO PAULO – Criada em 1994, a série de games Need for Speed conquistou fãs no mundo todo com seus 27 jogos, lançados para diferentes consoles e também para PC. No ano que vem, entretanto, a franquia expande seus horizontes com o lançamento de um filme inspirado em seu universo.

Na quarta-feira, 25, a DreamWorks divulgou o primeiro trailer de Need for Speed, que terá Aaron Paul (Breaking Bad) como o protagonista Toby Marshall, um homem acusado de um crime que não cometeu e que resolve se vingar de seus inimigos usando a alta velocidade para isso.

Scott Waugh (Ato de Valor) será o diretor, e o roteiro (que não se apropria diretamente de nenhum jogo da série) é de George e John Gatins (Coach Carter: Treino para a Vida).

Segundo informações do site IMDB, o filme tem lançamento previsto para 1º de março de 2014. Veja abaixo o trailer de Need for Speed.