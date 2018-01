Lançamento de nave da SpaceX é adiado mais uma vez - Link - Estadão

Carga a ser transportada pela Falcon 9. FOTO: Reuters Carga a ser transportada pela Falcon 9. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Space Exploration Technologies (SpaceX) adiou pela segunda vez o lançamento do foguete Falcon 9. A nave não tripulada levaria uma nave de carga à Estação Espacial Internacional (ISS) em nome da Nasa.

O lançamento foi cancelado apenas minutos antes do previsto. Em dezembro, o mesmo aconteceu. Na ocasião, um problema técnico foi percebido no acionamento dos motores durante testes de pré-lançamento. A SpaceX, então, adiou a operação para esta terça.

A SpaceX planeja fazer uma manobra considerada “ousada” e pousar o primeiro foguete em uma plataforma flutuante no Atlântico. A empresa espera, assim, reutilizar foguetes, reduzindo custos de viagens espaciais.

O lançamento foi adiado para esta próxima sexta-feira, 9. A previsão é de 80% de chance de clima favorável.

A SpaceX, criada pelo empresário Elon Musk, é uma das duas companhias contratadas pela Nasa para enviar carregamentos à estação espacial após a agência ter aposentado sua frota de naves em 2011. Até hoje, a empresa fez quatro das 12 missões previstas em seu contrato de US$ 1,6 bilhão.

Musk é famoso por seus empreendimentos inovadores – ele é fundador da fabricante de automóveis Tesla, cofundador do PayPal; e disseminador do Hyperloop, via a vácuo que faria o transporte entre os 560 km de Los Angeles a São Francisco em 30 minutos – e por ser um bravo defensor da ideia de que a humanidade deve colonizar Marte até 2100. A SpaceX teria sido criada para cumprir esse papel.