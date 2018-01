Lançamento do iPhone 4S na China é suspenso - Link - Estadão

Tumultos motivaram Apple a tomar medida; compradores tiveram que ser contidos por seguranças e policiais

MULTIDÃO NA FRENTE DE UMA APPLE STORE, EM PEQUIM (foto: Reuters)

PEQUIM/XANGAI – Após os tumultos causados nesta sexta, 13, pelos revendedores e compradores, os quais chegaram a ficar durante horas nas filas, a Apple se viu obrigada a suspender o lançamento do iPhone 4S em Pequim e Xangai.

Cartazes escritos “não há iPhone 4S” foram pendurados nas portas das quatro lojas da Apple na China, duas em Pequim e outras duas em Xangai, que, por sinal, não chegaram nem a abrir e foram rodeadas por cordões de segurança e dezenas de policiais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Em Pequim, centenas de pessoas formaram uma longa fila em frente a loja da Apple, no centro comercial de Sanlitun, enquanto vendedores não autorizados também tentavam comprar e comercializar o novo smartphone. Devido à repressão por parte da polícia, vários distúrbios foram registrados.

A confusão gerada fez com que a Apple decidisse não abrir as lojas como estava previsto. Alguns dos compradores que aguardavam na porta da loja tiveram que deixar o local, o qual, pouco mais tarde, foi ocupado por uma centena de policiais.

Em comunicado, a empresa americana destacou que a demanda do modelo tinha sido “incrível” e que, apesar dos problemas registrados, os clientes interessados ainda poderiam comprar os aguardados smartphones pela internet e através da operadora telefônica China Unicom.

Apesar do aviso de que as lojas não iriam mais abrir, alguns compradores mais persistentes seguiram rondando os arredores da loja com a esperança de que a Apple mudasse de opinião. “Vou esperar um pouco mais para ver se abrem. Quero um iPhone 4S porque meu telefone já está velho e quero algo novo”, comentou a jovem estudante Liu Qi.

Várias pessoas que esperavam para comprar a nova aposta da Apple desaprovaram a atitude da companhia americana por não informar direito seus clientes, assim como decidir fechar a loja sem explicar a situação.

No entanto, a outra loja da Apple em Pequim, situada na zona comercial de Xidan, chegou a abrir suas portas com normalidade antes das 7h (horário local) e, inclusive, vendeu alguns aparelhos até a confirmação da suspensão do lançamento.

Já em Xangai, a fracassada chegada do iPhone 4S também resultou em uma longa fila de mais de 200 pessoas, que foi formada ainda na noite da última quinta-feira. Localizada no coração do bairro de arranha-céus de Lujiazui, a loja da Apple também teve que ser fechada.

A Apple, que tinha anunciado que disponibilizaria esta sexta-feira o iPhone 4S aos consumidores da China e outros 21 países, já previa que esses episódios fossem ocorrer em alguns países mais fanáticos. Isso porque, em lançamentos anteriores, a situação não foi muito diferente.

No último fim de semana, a loja pequinesa de Sanlitun também causou um grande tumulto ao apresentar uma grande promoção do iPhone 4, justamente pela proximidade do lançamento do 4S.

O fanatismo dos compradores chineses pelos produtos da Apple também desencadeia uma onda de pirataria, que, além de aparelhos, também possuem lojas. Inclusive, algumas dessas já asseguram ter até um suposto “iPhone 5″.

/ EFE