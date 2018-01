Lançamento internacional do iPad é adiado - Link - Estadão

A Apple afirmou nesta quarta-feira, 14, que atrasará em um mês o lançamento internacional do tablet iPad devido às vendas acima do esperado nos Estados Unidos na primeira semana de distribuição do aparelho.

As ações da Apple subiam cerca de 1 por cento antes da abertura do mercado depois que a empresa divulgou também que vendeu mais de 500 mil unidades do iPad na primeira semana de lançamento, ocorrido em 3 de abril. A empresa espera que vendas “continuem a exceder o fornecimento nas próximas semanas”.

A Apple afirma que anunciará o preço internacional e que começará a aceitar pré-encomendas online do produto em 10 de maio.

As ações da Apple, que acumulam alta de aproximadamente 15 por cento no ano, subiam para 245,24 dólares antes da abertura de Wall Street, nesta quarta-feira.

