Lançamentos para Xbox antecipam início da E3 - Link - Estadão

Começa nesta terça-feira, 15, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a 16ª edição da Electronic Entertainment Expo (E3), que considerada a principal feira de entretenimento eletrônico do mundo. É neste evento que as três principais fabricantes de videogames — Nintendo, Microsoft e Sony — apresentam as novidades no setor.

A Microsoft se adiantou e abriu a primeira das três principais conferências antes do início da feira. A empresa apresentou o dispositivo que funciona por movimentos do jogador, o antigo Projeto Natal, que foi batizado de Kinect. Além disso, a empresa norte-americana apresentou uma nova versão do Xbox 360: menor, com Wi-Fi e design arrojado.

Nesta terça-feira, é a vez de Nintendo e Sony apresentarem as novidades para os seus consoles (Wii, DS — da Nintendo e PS3 — da Sony).

Microsoft

Após muita espera, o Kinect mostrou que pode ser mais eficiente que o controle Wii Motion, do Nintendo Wii, pois ele funciona sem o uso de controles e por meio de um sensor com câmeras, conectado com o console e que capta os movimentos e a voz do jogador sem o uso de periféricos.

O dispositivo ainda terá um recurso de video-chat — chamdo de Video Kinect –, que pode ser considerado um Windows Live Messenger aprimorado, no qual o participantes de uma conversa na Xbox Live podem assitir a vídeos juntos, ver notícias e assitir a jogos. E todos os comandos do chat são feitos por gestos com as mãos e comandos de voz, via Kinect.

Os jogos apresentados para o dispositivo lembram muito os games desenvolvidos para o Nintendo Wii, como o Kinect Sports, em que os jogadores competem em modalidades esportivas, e o Your Shape: Fitness Envolved, que é uma academia de fitness virtual. Já no Kinectimals é possível interagir com animais selvagens, transformando-os em mascotes virtuais. E no Kinect Adventures os jogadores interagem em desafios radicais, como andar de bote num rio, se esquivando de obstáculos.

Dance Central, jogo de dança da Harmonix, desenvolvido em conjunto com a MTV Games, Star Wars e o simulador de corrida de automoveis Forza Motorsport também estão no portifólio de jogos interativos do Kinect. A Microsoft prometeu 15 jogos exclusivos para o dispositivo, que será lançado no dia 4 de novembro.

A emissora ESPN será parceira da Microsoft e fará um dos maiores canais de esportes do mundo, por meio da Xbox Live. Entretanto, este acesso só estará disponível para os clientes Gold da rede Live, um serviço cuja assinatura anual custa US$ 49.

Durante a conferência da Microsoft, foram apresentados os trailers dos jogos Call of Duty: Black Ops, Metal Gear Rising, Fable 3, Gears of War 3, Halo Reach e Codename Kingdoms.

Além disso, a Microsoft confirmou que o Brasil fará parte de rede Xbox Live, que é a principal rede social global de jogadores do console. Além do Brasil, a rede será expandida neste ano para oito países: Chile, Colômbia, República Tcheca, Grécia, Hungria, Polônia, Rússia e África do Sul.

O vice-presidente da divisão Xbox Live, Marc Whitten, destacou que a rede Live, tornou-se uma verdadeira central de entretenimento, que é compatível com as principais redes sociais da internet, como Blip.fm, Facebook, e web rádios. A rede poderá ser conectada pelo Windows Phone e o tocador de MP3 da empresa, o Zune.

Ao final da conferência, a Microsoft mostrou o novo Xbox 360, que é menor, terá um disco rígido (HD) de 250 gigabytess e conexão Wi-fi. O novo console será vendido a partir da próxima semana pelo preço de US$ 299.

Lista dos jogos confirmados que serão lançados só para o Kinect até novembro:

• Zomba Party

• Game Party in Motion

• Motionsports

• Kinect Adventures

• The Biggest Loser: Ultimate Workout

• Kinect Joyride

• Kinect Sports

• Adrenalin Misfits

•Deca Sports Collection

• Dance Central

• Dance Masters

• Sonic Free Riders

• Kinectimals

• EA Sports Active 2.0

• Your Shape: Fitness Evolved

(Por Cido Coelho)