Laptops que parecem carros de corrida ? no mau sentido - Link - Estadão

Em uma reunião na Advanced Micro Devices (AMD) outro dia, os representantes me falaram sobre chips, velocidade, mas, de passagem, mencionaram outra iniciativa da companhia que me animou: adesivos para laptop.

Quando você compra um PC com Windows, como você provavelmente sabe, ele vem cheio de pequenos (ou não tão pequenos) adesivos: uma para o Windows, um para o Skype, um para a Intel, um para quem fabricou o computador, outro talvez da Energy Star e por aí vai.

O mais bizarro é que as companhias estejam tentando fazer laptops bonitos nos dias de hoje. O pessoal da AMD me mostrou, por exemplo, um maravilhoso e super leve computador da Hewlett-Packard. Liso. Brilhante. Elegante. Ainda assim, com uma salada de frutas sem graça de adesivos de todos os tipos.

Como a AMD diz, é como comprar um novo e luxuoso carro – e descobrir que ele vem com adesivos não-removíveis que promovem a marca de óleo, o fabricante de tapete, a companhia que produz o fluído do limpador de vidros e até aquele aromatizador de ambiente que você nunca teve a intenção de usar.

Esqueça que todo esse lixo promocional já aparece na caixa. Você realmente precisa de tudo isso fisicamente afixado no seu computador?

Fisicamente – e quase permanente? Eu tentei tirar alguns dos adesivos daquele laptop da HP, e foi um desastre. Você pode arrancá-los, mas eles rasgam e deixam a cola adesiva. Após gastar uma grana em um laptop, você deveria ser obrigado a passar os primeiros 20 minutos com ele tentando dissolver a gosma com um removedor? (Aí está uma oportunidade promocional perdida pela HP).

A pesquisa da AMD mostra que consumidores os odeiam (duh). Mas eles não vão parar de aparecer por uma razão simples: há dinheiro graúdo envolvido. Intel, Microsoft, Skype, todas pagam as fabricantes pelo espaço. Por isso a HP tolera que a boa aparência de seus produtos seja estragada por esses anúncios. (A Apple se recusa a colocar adesivos da Intel nos seus computadores, mesmo que eles tenham ‘Intel inside’. Fazendo isso, deixa de ganhar milhões de dólares todo ano).

Nem sei se esse dinheiro é bem gasto. Se você compra um laptop Windows, é certo que você terá Windows nele. Se a caixa do computador diz ‘Intel inside’, você já sabe saberá disso quando estiver abrindo essa caixa.

(Um argumento da indústria é que os adesivos ajudam o pessoal das vendas a diferenciar um laptop de outro quando eles ajudam os consumidores. Mas a caixa traz a mesma informção. E mais que isso, como ‘Windows 7’, ‘Intel inside’ e ‘Skype ready’ podem ajudá-los a guiar os consumidores?).

Em 2011, a AMD vai mudar para stickers que saiam fácil, não deixando mais resíduos: depois de fazer isso, planeja eliminar toda essa história de adesivos. Enquanto isso, a AMD vai pagar o mesmo de marketing para as companhias de computadores que não querem usar seus adesivos.

Veja: se você quer adotar o modelo ‘carro de corrida’, onde os patrocinadores pagam o time pelo lado direito do carro para expor o seu logotipo, ok. Deixe os fabricantes dos componentes pagar diretamente pelo direito de anunciar no seu computador novo. E você escolhe quais devem aparecer e negociar o quanto você receberá.

Por enquanto, vamos aplaudir a AMD, que se tornou pioneira ao tentar mudar essa prática sem sentido. E vamos vaiar Microsoft, Intel, Skype e os fabricantes de computadores por continuarem com isso – às suas custas.