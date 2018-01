'Larry assumiu com o pé amarrado ao acelerador' - Link - Estadão

LOGIN: Steven Levy

A forma como você vê a tecnologia mudou depois de conviver dois anos com pessoas que pensam tão diferente?

Já escrevo sobre tecnologia há algum tempo e pensar sobre os assuntos que eu cubro sempre ampliou as minhas próprias perspectivas. No Google, aprendi outras lições. Eu acabei entendendo como são enormes as consequências para um mundo que não é apenas conectado, mas capaz de mover e processar quantidades massivas de dados. Entender como usar isso – da forma que o Google faz – causa uma mudança no pensamento humano. Eu também passei a dar mais valor à filosofia de resolver as coisas com rapidez.

Como avalia as mudanças que o Google tem feito nesses três meses desde que Larry Page assumiu o cargo de CEO?

Larry assumiu o trabalho com o pé amarrado ao acelerador. É como se ele estivesse dobrando a importância dos valores de engenharia do Google. Ele está muito focado. Mas ele – e, portanto, o Google – parece estar mais consciente da concorrência que enfrenta e está pensando mais estrategicamente em como enfrentá-la. Isso não é necessariamente uma boa coisa, porque o Google parece trabalhar melhor quando busca a inovação em áreas novas.

Dá para notar alguma mudança no estilo de comando?

Larry instituiu uma série de mudanças para tentar fazer o Google parecer uma empresa menor e mais ágil. Um exemplo é o Bullpen, um encontro de fim de tarde em que os líderes de cada área se reúnem numa sala para trocar ideias e discutir como podem colaborar uns com os outros. É uma batalha constante para evitar que a empresa se atole na burocracia.

Este ano de 2011 é o ano social do Google?

Certamente, é o que ele espera. O Google apostou alto em tornar todos produtos mais sociais. A primeira reação ao Google+ foi positiva, melhor do que o Google esperava. É um início promissor.

Quais são os desafios do Google atualmente?

No curto prazo, o Google enfrenta desafios regulatórios e legais – como a investigação antitruste do Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC). Ele também tem de descobrir como impedir que o Facebook continue a ser um território impenetrável. Mas, no longo prazo, o Google precisa fazer o que muitas outras grandes empresas não conseguiram: estar no topo da “próxima” onda de inovações depois de dominar a atual.

Em que aspectos o Google tornou o mundo melhor e em quais ele o deixou pior?

O mecanismo de busca foi uma bênção para tornar o conhecimento mais acessível. Acho que o Google também demonstrou como é importante se basear em valores nobres. Mesmo que o Google tome as dores por isso, instituir princípios idealísticos e persegui-los é um modelo importante. Sobre tornar o mundo pior, os esforços do Google às vezes desenterram informações destrutivas ou que vão contra privacidade. É responsabilidade do Google minimizar o seu impacto negativo.

