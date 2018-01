Larry Ellison deixa o cargo de CEO da Oracle - Link - Estadão

Elisson vai contiuar como presidente do conselho da empresa e assumir o cargo de diretor de tecnologia. FOTO: Reuters Elisson vai contiuar como presidente do conselho da empresa e assumir o cargo de diretor de tecnologia. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O cofundador da Oracle, Larry Ellison, anunciou renunciou nesta quinta-feira, 18, ao cargo de diretor executivo da maior empresa de software de banco de dados do mundo. Ele seguirá como presidente do conselho e vai assumir o papel de diretor de tecnologia.

O presidente da Oracle Mark Hurd e a diretora financeira Safra Katz vão dividir o cargo de diretor executivo. “Nós três trabalhamos bem juntos pelos últimos anos e planejamos continuar trabalhando juntos no futuro próximo. Manter a equipe de gestores no lugar sempre foi uma prioridade”, afirmou Elisson, em nota.

O fundador da Oracle completou 70 anos no mês passado e era um dos últimos fundadores de empresas da velha guarda do Vale do Silício a permanecer no cardo de diretor executivo até hoje.

Segundo a Forbes, Ellisson é dono de uma fortuna de US$ 51,3 bilhões, a quinta maior do mundo.