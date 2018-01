Larry Page começa mudanças no Google - Link - Estadão

Larry Page está de volta ao comando da empresa que fundou uma década atrás e, embora alguns investidores estejam receosos com as suas credenciais, muitos acreditam que ele trará mudanças importantes para o Google.

O fundador assumiu como CEO na segunda-feira, encerrando a década de “supervisão adulta” de Eric Schmidt, como o ex-CEO chamava a sua atuação na empresa fundada pelos jovens Page e Sergey Brin. A mudança vem em um momente que os dispositivos portáteis redefinem como as pessoas usam a internet e em que o principal negócio do Google, a publicidade, está em constante mudança por causa de iniciativas como o Facebook e o Groupon, site de compras coletivas que a empresa tentou comprar no ano passado.

Ele ainda não anunciou qual será o seu plano à frente da empresa, mas pessoas por dentro dos assuntos da indústria esperam que ele tente reforçar o domínio da área de buscas e intensificar os esforços na área móvel.

O primeiro dia de Page no cargo foi marcado por um pedido de demissão do vice-presidente de produtos da empresa, Jonathan Rosenberg. Um porta-voz do grupo disse que ele planejava deixar a companhia quando seus filhos ficassem mais velhos, e que ele planeja usar seu tempo para escrever um livro em vez de migrar para outra companhia imediatamente.

Para alguns observadores da indústria, ainda não se sabe se Page conseguirá atrair a confiança de investidores e donos de ações e reernegizar a companhia. “Os primeiros eventos públicos de Page atrairão grande atenção”, disse Eric Jackson, da Ironfire Capital Managing Partner.

