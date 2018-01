Larry Page faz mudanças no Google - Link - Estadão

O presidente-executivo do Google, Larry Page, em sua primeira grande reorganização da empresa desde que assumiu o cargo, fez mudanças para agilizar a tomada de decisão nas importantes unidades de redes sociais, serviços móveis, softwares para internet e a unidade do YouTube, reportou o jornal The Los Angeles Times.

O cofundador e agora CEO do Google, Larry Page. FOTO: Nati Harnik/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O diretor da unidade de redes sociais Vic Gundotra; o da unidade Android, Andy Rubin; o vice-presidente sênior da unidade do Chrome, Sundar Pichai e o diretor da unidade do Youtube, Salar Kamangar, receberam uma linha de comunicação direta com Page, além de maior autonomia, afirmou o jornal, citando fontes familiares com o assunto.

Outros que também receberam linhas diretas para se comunicar com Page — que, oficialmente, assumiu o cargo na segunda-feira — foram o vice-presidente sênior do setor de buscas, Alan Eustace, e a diretora da área de publicidade, Susan Wojcicki, afirmou o jornal.

O Google não pôde ser imediatamente contatado para fazer comentários sobre o assunto nesta sexta-feira, 8.

Investidores haviam previsto mudanças corajosas e agressivas da parte de Page para reduzir gradualmente a burocracia no Google, e um foco renovado nos setores de buscas, serviços móveis e inovação tecnológica. Mas alguns temiam que Page pudesse negligenciar a tarefa crucial de um presidente-executivo de lidar com as expectativas de Wall Street.

As mudanças apontam para grandes áreas no foco da companhia, que domina a busca na internet e publicidade, mas está se expandindo — com sucesso relativo — para o setor de redes sociais e software para aparelhos móveis.

/ REUTERS