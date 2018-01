Last.fm fechará rádio online em alguns países - Link - Estadão

Serviço de rádio online continuará funcionando somente no Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido

SÃO PAULO – O Last.fm anunciou nesta quarta-feira, 13, que fechará seu serviço de rádio online em alguns países a partir de 15 de janeiro do ano que vem por razão de restrições de licenciamento.

O funcionamento deste serviço continuará normal no Brasil, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, onde o recurso é disponível apenas por assinatura.

Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido ainda terão acesso a rádio online de maneira gratuita, mantida por anúncios, mas somente na web. A versão de desktop passará a ser paga.

Em todos os países, incluindo os que não terão mais rádio online, os outros serviços do Last.fm, como o scrobbling, não serão afetados.