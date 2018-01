Last.fm no celular - Link - Estadão

Já é possível sincronizar as músicas que você ouve no celular com a sua conta do site Last.fm. O aplicativo Mobbler (apenas para Nokia) envia os dados das faixas para que você contabilize também as músicas que escuta no telefone na lista de bandas que você ouve.

Com o Mobbler, quem paga a assinatura mensal do Last.fm também pode ouvir as rádios personalizadas por streaming. Claro que isso vai gastar um baita dinheirão na conta de celular, mas pode ser uma boa para quem paga um plano de dados ilimitado.

Tem até em português. Se quiser baixar o aplicativo, clique aqui.

O projeto do Mobbler é todo de código aberto. Veja a história do desenvolvedor que o criou aqui (em inglês).