Lavabit faz 'vaquinha' para criar novo serviço - Link - Estadão

Ladar Levison, dono da empresa de email usado por Snowden, abre projeto no Kickstarter para financiar e-mail encriptado

SÃO PAULO – O dono da Lavabit, Ladar Levison, dá mais um passo em sua batalha pessoal para promover a privacidade de seus clientes e suas contas de e-mail.

Nesta segunda-feira, 4, Levison abriu, em parceria com a Silent Circle, outra empresa de mensagens privadas, um projeto no Kickstarter para financiar um novo serviço de e-mail criptografado a partir da liberação do código que o empresário desenvolveu para criar a Lavabit.

A iniciativa tem até o dia 27 de novembro para arrecadar cerca US$ 200 mil, que deverão ser suficientes para financiar os primeiros passos do serviço, que recebeu o nome provisório de Dark Mail.

A Lavabit, serviço de email privado que tinha cerca de 400 mil usuários quando foi encerrada, se tornou conhecida recentemente por ser o serviço de email utilizado pelo informante Edward Snowden para revelar segredos da NSA a jornalistas.

Depois de sofrer pressões por parte do FBI para quebrar o sigilo de seus assinantes, Levison decidiu fechar o site, como uma maneira de manter seus clientes seguros. O empresário também iniciou uma batalha na Justiça contra o governo dos EUA, que, ao investigar a empresa, estaria violando a Quarta Emenda da Constituição do país.

