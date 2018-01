Leap Motion requer muita prática - Link - Estadão

Aparelho que traduz gestos em comandos na tela do computador tem instalação fácil, mas uso é difícil

SÃO PAULO – Quando vi os vídeos de demonstração do Leap Motion imaginei que uma nova vida me esperava, mais livre. Pensei que poderia navegar na internet, abrir arquivos e mexer em pastas no desktop como faz um maestro de orquestra: usando as mãos no ar. O aparelho que traduz gestos em comandos na tela seria um grande facilitador.

A instalação é fácil: basta posicionar o dispositivo na frente do teclado, conectá-lo ao computador com um cabo USB e baixar o software.

Agora é só sair movimentando a mão, certo? Errado. A parte fácil termina aí. Dominar os movimentos da mão para executar tarefas é extremamente difícil. Em cinco dias de uso, consegui avançar pouco.

Confira o teste completo na blog Homem-Objeto.

