Legenda automática do YouTube sai do beta - Link - Estadão

O serviço de transcrição automática dos vídeos hospedados no YouTube finalmente foi disponibilizado para todos os usuários.

O serviço, em estágio beta, já estava disponível desde o final do ano passado, mas agora o funcionamento está espalhado para a maioria dos vídeos e canais.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para vídeos em inglês.

Nos vídeos em que o botão “CC” aparecer na barra, é possível que o sistema de reconhecimento do Google interprete o que é falado e que inclusive traduza o conteúdo para várias línguas, inclusive o português.

O sistema utiliza a tecnologia de interpretação já implementada nas buscas por voz e no Android.

Na prática, as legendas não são absolutamente perfeitas, mas são de grande ajuda para quem não escuta ou que tem dificuldades em entender inglês. As traduções também são imperfeitas, mas passam bem a noção do que está sendo falado.

Para acessar os vídeos com o recurso, basta escolher, nas opções de pesquisa, o recurso “legendas ocultas”.

No vídeo, basta clicar no botão “CC” para habilitar as legendas ou mudar o idioma.