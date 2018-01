Legendas.TV fora do ar - Link - Estadão

Quem costuma acessar o Legendas.TV foi surpreendido hoje por um aviso do FBI informando que o domínio foi tomado pela polícia federal americana. O site é o maior repositório de legendas em português para filmes e seriados.

O anúncio do FBI indica que o domínio foi suspenso pelo departamento de imigração e alfândega em Nova York, e ainda traz um aviso de que “é ilegal reproduzir ou distribuir material sob copyright, sem autorização, de filmes, música, software ou games”.

O Legendas.TV respondeu a um usuário através do Twitter que “não tem filmes para download, nem seriados”, concluindo que “eles não tem base legal para nos afrontar”.

Atualização: apesar de estar em vigor desde o fim do mês passado uma ação do governo norte-americano para combater sites que distribuem material protegido por direitos autorais, não foi confirmado que o fechamento do Legendas.TV tenha sido fruto desse esforço. É possível que a retirada do site do ar seja futo de ataque de crackers. Isso porque a página, hospedada na Suécia, não estaria ao alcance das Justiças brasileira ou norte-americana. Apenas o governo sueco poderia fechar o site.

Nova atualização: O site voltou a funcionar. Mais informações no P2P.