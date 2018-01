Lei aprovada nos EUA quer acabar com roubo de smartphones - Link - Estadão

Medida pode criar função disponível não apenas para os EUA, mas para todo o mundo. FOTO: Reuters Medida pode criar função disponível não apenas para os EUA, mas para todo o mundo. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O governador do estado americano de Minnesota assinou nesta quinta-feira, 15, uma lei que pode mudar a indústria dos smartphones e o crime em todo o mundo. De acordo com o texto da nova norma, todos os smartphones vendidos no estado deverão conter um ‘botão da morte’, que poderá ser desativar permanentemente o aparelho de maneira remota após um roubo ou furto, além de deletar para sempre os dados presentes no dispositivo.

A intenção é a de tornar o furto de celulares um crime menos lucrativo. “Com o botão da morte, você tira o incentivo dos bandidos de roubar tais coisas”, declarou o deputado estadual Joe Atkins à rede americana NBC. Aprovada, a medida começará a ter efeito a partir de julho de 2015

De acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Creighton, uma medida desse porte pode fazer com que consumidores gastem US$ 2,5 bilhões a menos por ano. Estatísticas do governo norte-americano dizem ainda que um entre cada três roubos no país envolvem um aparelho celular.

Entretanto, a medida pode desagradar as operadoras e as empresas que vendem seguros para celulares, que podem perder com isso uma fonte de lucro. Além disso, para as fabricantes de celular, seria pouco efetivo implementar a função em apenas um Estado dos EUA, de maneira que no mínimo todos os celulares vendidos no território norte-americano provavelmente terão a opção. As indústrias alegam que a lei ainda é pouco efetiva, por causa da existência de programas como o FindMyiPhone e o Android Device Manager.

Outro problema possível é o de que ele limitaria a maneira como celulares já usados pelos clientes poderiam ser revendidos para as fabricantes e operadoras, uma tática de mercado bastante comum nos EUA (a Microsoft, por exemplo, vive oferecendo US$ 100 em troca de aparelhos da Apple).