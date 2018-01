Lei Hadopi começa a ser aplicada - Link - Estadão

O presidente francês, Nicolás Sarkozy, e sua esposa, Carla Bruni-Sarkozy, na sede da ONU em NY, dia 20 de setembro. FOTO: Taamallah Mehdi/EFE

Nesta semana, o governo francês começou a colocar em prática a lei Hadopi, que visa punir as pessoas que baixarem conteúdo protegido por direitos autorais. O governo francês enviou para os provedores a primeira lista com as localizações de pessoas que fizeram downloads ilegais.

Os provedores têm oito dias para identificar quem são os cidadãos que infringiram a lei e mandar endereço e identidade para o governo, que pode, pela primeira vez, enviar advertências. Em caso de reincidência, o usuário será advertido e, na terceira vez, a pessoa recebe multa e tem sua conexão de internet cortada.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Essa primeira lista que o governo elaborou contém centenas de localidades de onde vieram os downloads, Os provedores são obrigados a identificar todos que violaram a lei e a empresa irá pagar 1.500 euros por localidade não identificada.

Apoio continental

Um relatório a favor da lei Hadopi foi aprovado por 328 votos a favor e 245 contra no Parlamento Europeu, também nesta semana. A decisão não tem valor de lei, mas mostra que a maioria dos representantes das nações europeias defende medidas mais duras contra infrações de direitos autorais na internet.

Quem propôs a votação do relatório foi Marielle Gallo, eurodeputada que é do mesmo partido que Sarkozy, presidente francês e principal apoiador da lei Hadopi.

(Via ‘El País’: aqui e aqui)