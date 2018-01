Leilão do 4G não deve passar de agosto; diz Paulo Bernardo - Link - Estadão

Ministro das Comunicações acredita que leilão dificilmente passará de agosto e tem segurança na participação das quatro operadoras. FOTO: Estadão Ministro das Comunicações acredita que leilão dificilmente passará de agosto e tem segurança na participação das quatro operadoras. FOTO: Estadão

RIO – O Ministério das Comunicações admite que pode haver algum ajuste na data do leilão de concessão da faixa de 700 MHz para transmissão de dados de quarta geração, o 4G. No entanto, o ministro Paulo Bernardo afirmou que a realização do leilão dificilmente passará de agosto. “A data prevista é meados de agosto. Evidente que podemos fazer algum ajuste, mas dificilmente vai sair do mês de agosto. O pessoal acha que deve ser lá pelo dia 15 ou dia 18 de agosto”, contou Bernardo, após participar do seminário internacional “A internet das coisas: Oportunidades e perspectivas da nova revolução digital para o Brasil”, promovido pelo BNDES.

O ministro lembrou que a previsão de arrecadação do novo leilão do 4G feita pelo Ministério da Fazenda é de R$ 7,5 bilhões, mas disse que o valor pode ser maior, caso haja concorrência. “Isso é uma previsão. Vamos fazer todos os cálculos de novo antes de publicar o edital. Foi estipulado um preço mínimo pelos lotes, claro que leilão é leilão, pode ser que haja uma concorrência maior e aumente a arrecadação prevista”, ressaltou.

Quanto às críticas sobre a ausência de obrigações de cobertura para as operadoras interessadas, Bernardo afirmou que o edital prevê contrapartidas como indenizações a canais de televisão que terão que liberar a faixa de 700 MHz para o 4G.

“As empresas todas em qualquer hipótese vão ter obrigações para desocupar faixa e indenizar investimentos que vão ter que ser feitos pelos setor de televisão, isso inclusive vai ser expresso em números. No edital, vai ser citado quanto que vai ser o limite do pagamento”, apontou o ministro das Comunicações.

Operadoras

O governo tem segurança de que as quatro grandes empresas de telecomunicações no Brasil –Vivo, TIM, Oi e Claro– participarão do leilão do 4G, afirmou nesta quarta-feira o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo.

O ministro confirmou que o leilão ocorrerá em agosto e disse, ao participar de evento no Rio, que fará um roadshow na Europa e nos Estados Unidos a partir do próximo mês para atrair investidores internacionais ao certame.

/ REUTERS E AGÊNCIA ESTADO