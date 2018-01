Leilão do 4G será no dia 12 de junho - Link - Estadão

Presidente da Anatel confirma data; preços de cada lote ainda não foram anunciados

BRASÍLIA – O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, confirmou nesta terça-feira, 17, que o edital para o leilão da telefonia de quarta geração (4G) e da internet móvel rural deve ser publicado no dia 26 de abril, com o aviso de licitação divulgado no dia 24. O prazo para a entrega das propostas será até o dia 4 de junho e o leilão será no dia 12 de junho.

A fórmula do processo de licitação foi aprovada na última quinta-feira pela Anatel, mas as datas ainda não haviam sido divulgadas. Os preços de cada lote também ainda não foram anunciados porque dependem ainda de análise a ser realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

/ Eduardo Rodrigues (AE)