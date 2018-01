Leilões de encontros com executivos de tecnologia são nova moda nos EUA - Link - Estadão

Eric Schmidt, do Google, já conseguiu lance de US$ 9 mil, mas quer chegar a US$ 50 mil. FOTO: Reuters Eric Schmidt, do Google, já conseguiu lance de US$ 9 mil, mas quer chegar a US$ 50 mil. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Que tal um almoço com o CEO da Apple, Tim Cook, por US$ 330 mil? Ou com a CEO do Yahoo, Marissa Mayer, por US$ 25 mil?

Parecem valores exagerados? Pois houve quem pagou o preço. Almoçar ou tomar um café com uma estrela de tecnologia é uma das novas modas nos Estados Unidos. Executivos de diversas empresas estão oferecendo essas oportunidades por meio do site Charity Buzz, que intermedeia diversos leilões para encontros com famosos com o objetivo de reverter parte da renda para causas sociais e beneficentes.

O mais novo a aderir à moda é Eric Schmidt, CEO do Google. Até o dia 14 de agosto o empresário está aceitando lances de pessoas interessadas em tomar um mero café com ele, por 30 minutos, no escritório da empresa em Nova York. O lance mínimo atual é de Us$ 9 mil, mas a meta é chegar a US$ 50 mil. O dinheiro será doado para a Rush Philanthropic Arts Foundation, que ensina arte a crianças carentes.

Já o cofundador do Snapchat, Bobby Murphy, está aceitando lances para um almoço com ele, avaliado em US$ 7,5 mil. O lance mínimo atual é de US$ 2 mil.