Leis antipirataria dos EUA têm votação adiada - Link - Estadão

Líder do Senado americano disse que é necessário equilibrar proteção a copyright com liberdade na internet

WASHINGTON – A votação da Pipa, um dos dois projetos de lei antipirataria em curso no Congresso americano, foi adiada “indefinidamente”. O anúncio foi feito pelo líder do Senado, Harry Reid.

As propostas Pipa e Sopa pretendem introduzir penalidades duras contra qualquer site que abrigar conteúdo considerado ilegal. A abrangência da lei pode criar jogar na ilegalidade até mesmo sites como Google e Facebook, que tem conteúdo gerado por usuários.

Na quarta, 18, uma onda de manifestações contra os projetos tomou conta da internet. Além de tarjas pretas denunciando censura (como Google) e sites que saíram do ar em protesto (como Wikipedia), congressistas foram inundados por emails e telefonemas de eleitores que se opõem à nova legislação.

Como resultado, vários senadores e deputados começaram a se afastar da Sopa e da Pipa. Esta última precisaria de 60 votos para ser aprovada na próxima terça, 24, número difícil de ser alcançado depois do recuo dos congressistas.

“Não existe motivo para não resolvermos as questões legítimas levantadas por esse projeto”, disse Reid, se referindo à Pipa. Ele incentivou o autor da proposta a continuar trabalhando no projeto para chegar num “equilíbrio entre proteger a propriedade intelectual de americanos e manter a abertura e inovação na internet”.

“Preciamos parar com as práticas ilegais”, ele declarou. “Moramos num país onde as pessoas esperam ser justamente compensadas por um dia de trabalho, seja um mineiro no deserto de Nevada, seja uma banda independente de Nova York.”

Enquanto isso, na Câmara, o líder da maioria Eric Cantor afirmou que não vai colocar a Sopa em votação até que se alcance um acordo bipartidário amplo. Dois influentes deputados republicanos já disseram que vão lutar para que a Sopa não seja aprovada da maneira que está hoje.