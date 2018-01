Leitura é um hábito cada vez mais digital nos EUA - Link - Estadão

Obras como a biografia ‘Steve Jobs’ e o livro ‘Then Again’ estão entre os mais populares do ano na Amazon

EUA – O momento pode estar difícil para livrarias de bairro nos Estados Unidos, mas as pessoas estão lendo mais do que nunca e os livros eletrônicos estão atendendo os amantes de livros que buscam de biografias de famosos a livros de ficção.

Para executivo da Amazon, 2011 foi um ano muito bom para a leitura nos EUA. FOTO: DIVULGAÇÃO

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Só temos tido notícias boas este ano. Em geral, a leitura tem se tornado mais popular”, disse Chris Schluep, editor sênior de livros da Amazon, maior vendedora de livros na Internet dos EUA.

“Agora é muito fácil comprar um livro”, disse Schluep. “Vemos que o hábito da leitura tem crescido em meio à população”.

Em maio, a Amazon anunciou que entre 1o de abril e 19 de maio vendeu 105 livros eletrônicos para o Kindle para cada 100 livros impressos.

O livro de não-ficção mais vendido da temporada, tanto em papel quanto no formato eletrônico, é a biografia Steve Jobs, co-fundador da Apple, de Walter Isaacson, lançada em outubro.

Um outro livro popular foi Then Again, da atriz Diane Keaton, no qual ela conta sua própria história vinculada aos diários de sua mãe.

Schluep afirmou que 2011 é um ótimo ano para a literatura e que vê uma tendência de aumento na quantidade de livros literários, notando fortes ofertas de romancistas conhecidos ou novatos.

Ele também espera que mais pessoas publiquem seus próprios livros.

“Isso é uma linha direta entre autor e leitor”, disse. “O mundo editorial está mudando e eu não tenho controle sobre a direção para onde ele está indo. A tendência é que as pessoas tenham um maior controle.”

/ REUTERS