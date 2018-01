Leitura em alta definição - Link - Estadão

Concorrente do Kindle, leitor eletrônico Kobo vem conquistando seu espaço; modelo ‘premium’ Aura tem tela de 6,8 polegadas

SÃO PAULO – É inegável que os e-readers vieram para facilitar nossa vida. Recentemente, numa época de muita correria, terminei de ler um livro de 340 páginas entre smartphone e desktop. Não dispunha de tempo para ler em casa com tranquilidade. Sem a opção eletrônica nas plataformas móveis não teria conseguido.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Apesar de o Kindle, da Amazon, ser a grande referência no assunto, o concorrente Kobo vem conquistando seu espaço.

FOTO: Divulgação

Desde o fim do ano passado, a Livraria Cultura trouxe ao Brasil três modelos da empresa canadense: Touch, Glo e Mini. Embora não divulgue números, a assessoria da Cultura garante que as vendas são animadoras.

Talvez por isso esteja chegando aqui mais uma opção de Kobo, o Aura, o modelo “premium” da família. É a primeira versão que não será lançada com a Livraria Cultura. Ele deve chegar às lojas até o fim do semestre e ainda não tem preço sugerido.

Leia o teste completo no blog do Homem-Objeto.