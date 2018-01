Lenovo aposta na mobilidade - Link - Estadão

A Lenovo, quarto maior fabricante mundial de computadores pessoais, anunciou nesta segunda-feira que produtos para internet móvel responderão por entre 10% e 20% de sua receita em cinco anos, com o início de uma nova campanha de expansão no segmento de comunicação sem fio.

A companhia espera vender milhões de unidades de sua nova linha de smartphones, no prazo de um a cinco anos, e dezenas de milhões de unidades no futuro, anunciou seu presidente, Roy Read, em briefing à imprensa.

Ele acrescentou que os aparelhos móveis de internet, entre eles o netbook, de baixo custo, respondem no momento por menos de 10% das vendas anuais da empresa.

“No espaço dos smartphones, o mercado da China mal está emergindo,” disse Read. “Estamos apenas no começo.”

O mercado de aparelhos móveis para Internet deve superar o de computadores tradicionais nos próximos cinco anos, declarou o presidente-executivo, Yang Yuanqing, enquanto a empresa lançava novos produtos para Internet móvel em um evento em Pequim.

Depois de vender sua divisão de celulares a fim de se concentrar em computadores, sua atividade dominante, a Lenovo retomou o controle da unidade no ano passado, para buscar seu objetivo de liderança no mercado chinês de comunicações móveis, conforme este começa a convergir com os computadores.

No entanto, a empresa não espera que as comunicações móveis contribuam significativamente com seus resultados nos próximos dois anos, pelo menos, pois estará concorrendo com rivais mais estabelecidos.

A Lenovo, a exemplo de rivais como Acer e Dell, passou a disputar mercado com os fabricantes convencionais de celulares ao lançar um smartphone com touchscreen, em janeiro, que opera por Android.

A maioria das empresas de pesquisa de mercado, como IDC e Gartner, estima que o crescimento dos smartphones seja superior ao dos computadores em 2010, o que deve atrair ainda mais concorrentes a um setor dominado tradicionalmente por empresas como Nokia e Research in Motion, fabricante do Blackberry.