Lenovo apresenta novos smartphones e insiste em ambição global - Link - Estadão

BERLIM — A Lenovo apresentou nesta quinta-feira seus novos smartphones Vibe Z2 e Vibe X2, e deixou claro que a estratégia da empresa é se tornar uma grande concorrente global tanto em telefonia móvel como em computadores pessoais.

A companhia chinesa mostrou em Berlim, um dia antes da abertura da feira IFA, o Vibe Z2, um aparelho com tela de 5,5 polegadas em alta definição, câmera frontal de 13 megapixels e traseira de 8 megapixels, planejada especialmente para “selfies”.

Com 7,8 milímetros de largura e pesando apenas 158 gramas, o Vibe Z2 vem equipado com a última versão do sistema Android (KitKat), tem tecnologia 4G e processador de 64 bits. Ele será vendido em várias cores por R$ 1.260.

O Vibe X2 é mais fino e leve: pesa 120 gramas e tem 7,27 milímetros de largura. É equipado com uma tela de 5 polegadas Full HD, Android 4.4, 4G, câmera dianteira de 13 megapixels e traseira de 5 megapixels. Uma de suas características mais marcantes é possuir três camadas diferentes de cores. O aparelho será vendido a R$ 1170.

Os dois smartphones entrarão no mercado chinês ainda este mês. A Lenovo disse que novas regiões receberão os aparelhos em outubro, mas não espeficou quais serão esses países.

A empresa chinesa também lançou um novo desktop ‘all-in-one’, o Horizon 2S, de 19,5 polegadas, que pode ser usado tanto sobre uma mesa como inclinado na forma horizontal, através de toques na tela com as mãos. Outro a ser revelado foi o ThinkPad Helix, uma ‘solução 2 em 1′ que reúne características de notebook e tablet.

A Lenovo é a maior fabricante de computadores pessoais no mundo, com 19,6% de market share no segundo trimestre de 2014, a quarta no segmento de smartphones e a terceira em tablets.

O diretor de vendas da campanhia, Colin Giles, garantiu que a Lenovo é “uma marca global”, e que vai ampliar sua participação no mercado mundial devido a recente aquisição da Motorola. Giles afirmou que, somando o market share da Lenovo e da Motorola, a empresa chega ao terceiro lugar no ranking de fabricantes de smartphones.

“Quando a integração de ambas as companhias se concretizar, vamos estar preparados para desafiar ‘os peixes gordos’ da mobilidade”, disse, se referindo a Apple e Samsung.

