Lenovo aumenta participação na Europa - Link - Estadão

A chinesa Lenovo compra empresa alemã Medion e, juntas, tornam-se 7,5% do mercado ocidental europeu

BRUXELAS – A fabricante chinesa de computadores Lenovo obteve nesta terça-feira, 26, aprovação da União Européia (UE) para compra da varejista alemã de produtos eletrônicos Medion, reforçando sua presença na Europa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A aquisição, que avalia a Medion em até US$ 900 milhões, é a maior feita pela Lenovo desde a compra dos negócios de PCs da IBM há seis anos. Combinadas, as companhias terão uma participação de 7,5% no mercado de PCs da Europa Ocidental.

A Comissão Europeia informou em um comunicado que o acordo não vai impedir a concorrência. “A avaliação da Comissão revelou que a combinação das participações de mercado da Lenovo e da Medion é moderada e que um número de concorrentes permanecerá ativo para estes produtos”, informou a instituição.

/Reuters