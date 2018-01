Lenovo compra parte da IBM por US$ 2;3 bilhões - Link - Estadão

Aquisição feita pela líder global na fabricação de PCs é a maior da história do segmento de TI na China; com a transação, IBM se livra de uma área com margens baixas e Lenovo terá acesso à base de clientes da companhia americana

SÃO PAULO – O grupo Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, fechou acordo para comprar a unidade de servidores de baixo custo da IBM em um negócio esperado há muito tempo e avaliado em US$ 2,3 bilhões. Essa é a maior aquisição já feita por uma empresa de tecnologia chinesa.

A Lenovo pagará US$ 2,07 bilhões em dinheiro e o restante em ações da fabricante de computadores com sede em Pequim, conforme informou a companhia. O acordo ultrapassa a aquisição, fechada no ano passado, da 91 Wireless pela Baidu, por US$ 1,84 bilhão, segundo dados da Thomson Reuters.

A aquisição permitirá à Lenovo diversificar sua receita além do segmento de PCs, que está em dificuldades, e remodelar-se como uma força crescente em dispositivos móveis e servidores de armazenamento de dados.

Embora a divisão de servidores do tipo X86 não interesse mais para a IBM, a Lenovo vê na compra diversas oportunidades, incluindo aumento de participação de mercado, venda de serviços relacionados e a base de clientes da IBM, que é “direcionada para grandes negócios, para onde a Lenovo quer expandir”, disse o analista Jack Gold para o site Venture Beat.

Gigante do PC

A Lenovo se tornou a maior vendedora de PCs do mundo no segundo trimestre de 2013, segundo dados das consultorias IDC e Gartner. A aquisição pela Lenovo dos negócios ThinkPad PC da IBM, em 2005, por US$1,75 bilhão tornou-se o trampolim para a empresa chegar à essa posição. Em comunicado, Yang Yuanqing, presidente da Lenovo, disse que o negócio ajudará a ampliar a estratégia relacionada à venda de PCs da empresa.

Analistas dizem que a Lenovo terá mais facilidade que a IBM para vender os servidores x86 para empresas chinesas num momento em que a China tenta nacionalizar ao máximo as compras na área de tecnologia depois das revelações do esquema de espionagem do governo norte-americano.

Margens baixas

Do outro lado, a venda permite à IBM se livrar de um negócio de margens de lucro baixas, que vende servidores menos poderosos do que as ofertas de maior margem da empresa, e focar na mudança para software e serviços mais rentáveis como armazenamento em nuvem.

“Esta transação permite à IBM focar em áreas estratégicas, tais como computação cognitiva, Big Data e nuvem,” disse em comunicado à imprensa Steve Mills, vice-presidente sênior e executivo da IBM. A unidade de servidores da empresa vem reportando perda de receita há sete trimestres consecutivos.

Em abril do ano passado, a Lenovo teria feito uma oferta pela mesma divisão da IBM, segundo rumores do mercado. A receita anual da divisão x86 é estimada em US$ 4 bilhões.

“O ano de 2013 foi ruim para servidores de baixo custo e não teve os resultados desejados para a IBM”, comenta Guilherme Campos, analista da Frost & Sullivan. “Com esse mercado em queda, a IBM acabou aceitando a oferta da Lenovo.”

A área de computação em nuvem da IBM cresceu 70% nos três primeiros trimestres de 2013, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita da empresa com a área teria chegado a US$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2013.

Mas a concorrência é feroz neste segmento, que tem competidores como Google e Amazon. Segundo pesquisa da Synergy, o mercado global da computação em nuvem rendeu US$ 2,5 bilhões no terceiro trimestre de 2013.

/ COM AGÊNCIAS