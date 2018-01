Lenovo fecha ano de aquisições com queda de receita - Link - Estadão

PEQUIM – O lucro líquido da Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, saltou 19% no segundo trimestre fiscal, mas a receita ficou aquém das expectativas de analistas, o que causou uma queda nas ações da empresa.

A companhia, que tem feito esforços para entrar no mercado de smartphones, anunciou que a receita trimestral cresceu 7%, para US$ 10,5 bilhões, mas as vendas de sua divisão de dispositivos móveis caíram 6%, para US$ 1,4 bilhão.

As ações da Lenovo recuaram 5,11% nesta quinta-feira, ante uma queda de 0,2% no índice Hang Seng de Hong Kong.

Ainda assim, a companhia sediada em Pequim fortaleceu seu domínio sobre as vendas globais de PCs mesmo diante de uma diminuição do mercado mais amplo. As vendas de laptops e de desktops cresceram 0,9% e 6,4%, respectivamente.

O lucro líquido ficou em US$ 262 milhões, ultrapassando os US$ 260 milhões projetados por analistas, segundo a Thomson Reuters SmartEstimates.

A Lenovo está intensificando suas investidas em novos mercados de produtos após concluir nas últimas semanas duas aquisições multibilionárias, uma pelo negócio de servidores de baixo custo da IBM e outra pela unidade de dispositivos móveis Motorola do Google.

