Lenovo quer comprar unidade da IBM - Link - Estadão

Companhia chinesa estaria disposta a oferecer US$ 2,5 bilhões por setor de servidores da empresa americana

NOVA YORK/HONG KONG – A chinesa Lenovo reiniciou conversas para comprar a unidade de servidores de custo mais baixo da IBM, disse uma fonte com conhecimento do assunto, em uma operação que pode impulsionar os esforços da companhia para se diversificar para além do mercado de PCs em queda.

As duas empresas não conseguiram chegar a um acordo no ano passado após divergências sobre preços, com notícias na imprensa colocando as expectativas da IBM entre US$ 4 bilhões e US$ 6 bilhões pela unidade, enquanto a Lenovo estaria disposta a oferecer US$ 2,5 bilhões.

A Lenovo, maior fabricante de PCs do mundo, disse nesta terça-feira que mantém conversas preliminares sobre uma aquisição.

A empresa não informou quem seria o vendedor, mas afirmou que estava fazendo a declaração em resposta a notícias sobre uma potencial aquisição no mercado de servidores. A empresa acrescentou que não acertou nenhum acordo definitivo.

Um porta-voz da IBM disse na segunda-feira que a empresa não comentaria o assunto.

/ REUTERS