Lenovo se alia a gigante japonesa por mercado de PCs - Link - Estadão

O CEO da Lenovo, Yang Yuanqing (à esq.), ao lado do presidente da NEC, Nobuhiro Endo, durante o anúncio nesta quinta-feira. FOTO: Shizuo Kambayashi/AP

A Lenovo, quarta maior marca de PCs do mundo, vai investir US$ 175 milhões em uma joint-venture com a NEC que venderá computadores pessoais no Japão.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Lenovo vai ter 51% da joint-venture e a NEC o restante, com opção para venda da fatia para a empresa chinesa ao final de cinco anos.

A NEC é a maior marca de PCs do Japão, com participação de 18%, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner.

A operação marca a segunda tentativa da Lenovo em se expandir para mercados maduros, após a compra em 2005 da divisão de PCs da IBM.

/ Kelvin Soh (REUTERS)