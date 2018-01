Ler livro impresso é mais rápido que digital - Link - Estadão

Ler no meio impresso ainda tem muitas vantagens como manusear o texto de forma mais livre e ter uma leitura mais confortável devido à tinta física (a “tinta eletrônica” cansa a vista depois de um tempo). Agora, uma pesquisa feita pela consultoria Nielsen Norman Group verificou que a leitura em livros impressos também é mais rápida que no iPad ou no Kindle 2.

As 24 pessoas que participaram da pesquisa leram, em média 6,2% mais devagar no iPad que no meio impresso e 10,7% no teste feio com o Kindle 2. Para a pesquisa, foram escolhidos contos de Ernest Hemingway, segundo a consultoria, por o autor usar uma linguagem “prazerosa e cativante”.

Feito os testes, os leitores deram nota para cada plataforma de leitura. Em uma escala que ia de 0 a 7, livro impresso, iPad e Kindle ficaram, respectivamente, com 5,8, 5,7 e 5,6. O desktop ficou com 3,6, muito devido ao fato que lembrava as pessoas de seu ambiente de trabalho.

Via Mashable